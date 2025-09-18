Я нашел ошибку
Главные новости:
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
За неделю в Самарской области заболеваемость ковидом выросла на 61,5%
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
В Самаре делают полосу разгона при выезде с улицы Тихомирова на Народную
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
Торги по продаже Сергиевской птицефабрики провалились
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
«Внимание, дети!»: в Штабе общественной поддержки «Единой России» проходит Неделя безопасности дорожного движения
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
Оштрафована авиакомпания, пассажиры который 17 часов ждали в Курумоче вылета в Сочи
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
В Самарском политехе открыли новую молодёжную лабораторию
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83
0.16
EUR 98.3
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тройное ДТП в Тольятти: 89-летний водитель проехал на красный свет

18 сентября 2025 12:50
101
Тройное ДТП в Тольятти: 89-летний водитель проехал на красный свет

17 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 08:20 час. в Центральном районе города Тольятти. 89-летний водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO двигался по Автозаводскому шоссе со стороны ул. 50 лет Октября в направлении ул. Мичурина. В пути следования, возле № 33, по Автозаводскому шоссе, на регулируемом перекрестке Автозаводского шоссе и ул. Кирова, допустил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Colt, под управлением водителя 27-летней женщины, которая двигалась по ул. Кирова со стороны ул. Интернациональной, в направлении Автозаводского шоссе. После столкновения автомобиль Мицубиши Кольт продолжил движения и допустил столкновения с автомобилем Kia Rio, под управлением 25-летнего водителя и автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 60-летнего мужчины, которые остановились на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. Водителям Datsun on-DO и Kia Rio, и 61-летней женщине-пассажиру назначено амбулаторное лечение, водитель Mitsubishi Colt госпитализирован с места ДТП.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
18 сентября 2025, 13:56
В Клявлинском районе во время движения загорелась иномарка
По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, это случилось из-за протечки масла на глушитель. Общество
43
В Самаре по резонансному ДТП возбуждено уголовное дело
17 сентября 2025, 13:22
В Самаре по резонансному ДТП возбуждено уголовное дело
55-летний водитель Datsun скончался на месте ДТП, четверо пострадали, а виновник уехал.  Происшествия
357
В Тольятти после ДТП мотоциклист попал в больницу
17 сентября 2025, 11:51
В Тольятти после ДТП мотоциклист попал в больницу
16 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека. Происшествия
298
В центре внимания
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
117
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
636
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
336
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1031
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
418
Весь список