Тройное ДТП в Тольятти: 89-летний водитель проехал на красный свет

101

17 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 08:20 час. в Центральном районе города Тольятти. 89-летний водитель, управляя автомобилем Datsun on-DO двигался по Автозаводскому шоссе со стороны ул. 50 лет Октября в направлении ул. Мичурина. В пути следования, возле № 33, по Автозаводскому шоссе, на регулируемом перекрестке Автозаводского шоссе и ул. Кирова, допустил проезд на запрещающий (красный) сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Colt, под управлением водителя 27-летней женщины, которая двигалась по ул. Кирова со стороны ул. Интернациональной, в направлении Автозаводского шоссе. После столкновения автомобиль Мицубиши Кольт продолжил движения и допустил столкновения с автомобилем Kia Rio, под управлением 25-летнего водителя и автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 60-летнего мужчины, которые остановились на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. Водителям Datsun on-DO и Kia Rio, и 61-летней женщине-пассажиру назначено амбулаторное лечение, водитель Mitsubishi Colt госпитализирован с места ДТП.