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Троих погибших нашли после пожара в Исаклинском районе

29 января 2024 12:23
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Троих погибших нашли после пожара в Исаклинском районе

28 января 2024 года в 14 часов 14 минут на пункт связи пожарно-спасательной части № 118 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что в сельском поселении Новое Якушкино на улице Партизанской горит жилой дом. На место происшествия был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 118. По прибытии на место пожара было установлено, что горит жилой дом площадью 64 квадратных метров.

На месте пожара также работали добровольная пожарная команда сельского поселения Новое Якушкино, электрики, работники газовой службы, скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и следственного комитета. В 15 часов 00 минут пожар был локализован, в 15 часов 30 минут было ликвидировано открытое горение. В 21 час 55 минут пожар был полностью потушен. Всего на месте пожара работали 3 единицы техники, 7 человек личного состава и одно звено газодымозащитной службы. На тушение пожара были поданы 3 ствола «Б». Угрозы распространения огня на соседние строения не было. К сожалению, в ходе тушения пожара были обнаружены три погибших. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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