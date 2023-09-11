Трое пассажиров пострадали в ДТП в Кинельском районе

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10 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в Кинельском районе на 5, 065 км автодороги Кинель - Богатое - Борское. В 17-35 час., водитель, 1981 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущества в движении автомобилю движущемуся по главной дороге, и совершил столкновение с автомобилем LADA Priora под управлением водителя, 2001 года рождения, который двигался со стороны г. Самара в направлении с. Богатое. С места ДТП госпитализированы женщины-пассажиры LADA Granta 1984, 2006 годов рождения, пассажиру LADA Priora 2003 года рождения медиками назначено амбулаторное лечение.