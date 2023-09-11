Трое пассажиров пострадали в ДТП в Кинельском районе

Я нашел ошибку
Главные новости:
В мероприятии приняли участие более 500 спортсменов из 22 стран мира. Спортсмены состязались в девяти видах спорта. Всего был разыгран 91 комплект наград.
Спортсмены Самарской области стали участниками международных игр «Навстречу Евразиаде»
Председатель НСЗП Шапкин заявил, что живой квас нужно продавать по паспорту.
Эксперт предупредил об алкоголе в живом квасе
В Самаре ночью +8, +10°С, днем +13, +15°С.
12 сентября в Самарской области местами умеренный дождь, до +18°С
Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных группы компаний Key Point для размещения оборудования DNS.
beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве
Фестиваль-конкурс призван раскрыть культурно-творческий потенциал старшего поколения и волонтеров «серебряного» возраста.
Объявлен прием заявок на Iтворческий фестиваль-конкурс «Серебряная россыпь звезд» Самарской области
Любопытно, что эту сказку Ершов написал, когда ему было всего 17 лет.
В самарский театре кукол состоялась премьера спектакля «Иван-царевич и Серый волк»
Анастасия стала третьей теннисисткой из Самарской области, победившей на юниорском турнире Большого шлема.
Самарская теннисистка Анастасия Гурьева - победительница юниорского «US Open» в парном разряде
11 сентября — Всероссийский день трезвости.
Главный нарколог региона: «Токсическое действие алкоголя начинается с первого глотка»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.92
-0.28
EUR 104.89
-0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
В Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого проходит Всероссийский форум «Вектор самарской науки»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Трое пассажиров пострадали в ДТП в Кинельском районе

11 сентября 2023 12:54
179
Трое пассажиров пострадали в ДТП в Кинельском районе

10 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в Кинельском районе на 5, 065 км автодороги Кинель - Богатое - Борское. В 17-35 час., водитель, 1981 года рождения, управляя автомобилем LADA Granta, на перекрестке неравнозначных дорог, не предоставил преимущества в движении автомобилю движущемуся по главной дороге, и совершил столкновение с автомобилем LADA Priora под управлением водителя, 2001 года рождения, который двигался со стороны г. Самара в направлении с. Богатое. С места ДТП госпитализированы женщины-пассажиры  LADA Granta  1984, 2006 годов рождения, пассажиру  LADA Priora 2003 года рождения медиками назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Пестравском районе в ДТП погиб человек
10 сентября 2023, 12:18
В Пестравском районе в ДТП погиб человек
Столкнулись две иномарки. Происшествия
457
В ДТП в Тольятти пострадали мужчина и мальчик
09 сентября 2023, 13:39
В ДТП в Тольятти пострадали мужчина и мальчик
8 сентября на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.  Происшествия
569
В Сызранском районе произошло ДТП с грузовиком
08 сентября 2023, 11:48
В Сызранском районе произошло ДТП с грузовиком
7 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек. Происшествия
432
В центре внимания
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
11 сентября 2023  12:12
В Самаре прошел этнофестиваль «Наследие народов»
207
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
11 сентября 2023  11:36
Самарцы отпраздновали 437-летие областной столицы
218
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора побеждает Дмитрий Азаро
11 сентября 2023  10:05
По итогам обработки 98,70% бюллетеней на выборах губернатора Самарской области побеждает Дмитрий Азаров
674
В Самаре празднуют День города: ФОТО
10 сентября 2023  17:53
В Самаре празднуют День города: ФОТО
658
В Самаре отпраздновали День дружбы народов.
10 сентября 2023  17:01
Губернатор Дмитрий Азаров отметил вклад самарцев в сохранении дружбы между народами
514
Весь список