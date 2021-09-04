Три машины столкнулись в Самаре

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За вчера, 3 сентября на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

В Самаре в 12:30 водитель 1996г.р., к административной ответственности не привлекался, управляя автомобилем "ВАЗ-2114", двигаясь по ул. Мичурина, допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем "Isuzu" под управлением водителя 1973г.р..

После столкновения автомобиль "ВАЗ-2114", отбросило на автомашину "Renault" под управлением водителя 1971г.р.. В результате ДТП водитель автомашины "ВАЗ-2114", он с телесными повреждениями госпитализирован в лечебное учреждение, а его пассажирке 2005 г.р. назначено амбулаторное лечение.