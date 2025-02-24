Три человека пострадали в ДТП в Похвистневском районе

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23 февраля в 18 часов 39 минут на пульт пункта связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Самара - Бугуруслан.

По прибытии на место происшествия было установлено, что произошло боковое столкновение легковых автомобилей ВАЗ 2105 и УАЗ Патриот. К сожалению, пассажиры и водитель автомобиля ВАЗ 2105 были травмированы и госпитализированы в Похвистневскую центральную районную больницу. Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: отключили аккумуляторы, чтобы избежать возгорания автомобилей. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"