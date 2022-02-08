Три человека погибли в ДТП в Самарской области

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7 февраля в Ставропольском районе на 957 километре трассы М-5 спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили аварийно-спасательные работы на месте дорожно-транспортного происшествия. Вызов оперативному дежурному поступил в 13.08. Столкнулись большегруз «Мерседес» и легковой автомобиль «Черри». В легковом автомобиле находились три человека. В результате аварии двое получили травмы не совместимые с жизнью. Для извлечения погибших из аварийного автомобиля требовалась помощь спасателей. В 17.36 работы на месте происшествия были окончены, пишет ПСС по Самарской области.

Как сообщает ГТРК Самара, в результате столкновения грузовика и легковушки супруги (девушка 1998 г. и парень 1996 г.) погибли на месте, 4-месячный ребенок скончался по дороге в больницу.