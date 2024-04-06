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Три человека погибли при прорыве дамбы в Орске Оренбургской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Информацию об этом подтвердил источник ТАСС в оперативных службах. При этом в правительстве региона сообщили, что на территории Старого города Орска нашли два тела.

Прорыв дамбы в Орске произошел в пятницу, 5 апреля. Она защищала город от реки Урал. В зоне подтопления в результате оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч жителей. Граждан начали эвакуировать еще до происшествия, когда в двух местах обнаружили протечки.

По информации властей, вода из Орска, который затопило при прорыве дамбы, уйдет за полторы-две недели. В Оренбургской области из-за паводка ввели режим ЧС.