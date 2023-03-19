Транспортные прокуроры проводят проверку прав пассажиров из-за отмены авиарейсов в Сочи

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Транспортная прокуратура проверит соблюдения прав пассажиров из-за отмены и задержки авиарейсов в Сочи.

В ряде международных аэропортов России произошли длительные задержки рейсов авиакомпаний «Икар», «Победа», «Северный ветер» и «Smartavia» из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту прилета и переносом вылета по причинам позднего прибытия воздушных судов из других рейсов, сообщает ведомство.

Куйбышевским, Нижегородским, Татарским и Уфимским транспортными прокурорами проводятся проверки соблюдения прав граждан в аэропортах, организованы выездные приемы граждан. При наличии оснований транспортными прокурорами будут приняты меры реагирования.

Сообщается, что авиакомпаниями осуществляется заблаговременное информирование пассажиров о предполагаемом времени вылета, предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Ситуация находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры, пишепт ГТРК Самара.

В воскресенье, 19 марта, «Аэрофлот» закрыл авиасообщение с городом Сочи. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале компании.

— В связи с неблагоприятными метеоусловиями в сочинском аэропорту «Аэрофлот» информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи, а также в обратном направлении, — говорится в сообщении.

По этой причине не состоятся запланированные рейсы из Самары. На сайте аэропорта Курумоч также появилась информация об отмене двух полетов в Сочи: в 11:35 и 15:50, пишет 63.ру.