Торговые павильоны в Нефтегорске демонтировали благодаря судебным приставам

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Торговые павильоны, незаконно занимающие земельный участок в центре города, демонтировали по решению суда.



После истечения договора аренды, который индивидуальная предпринимательница из Самарской области заключила на 5 лет, земельный участок недалеко в г. Нефтегорске необходимо было освободить от находящихся на нем торговых павильонов. Однако в добровольном порядке женщина этого не сделала. Администрация города обратилась в суд.

Суд удовлетворил исковые требования о демонтаже торговых павильонов и освобождении земельного участка площадью 8 кв.м. В отделении судебных приставов Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области возбудили соответствующие исполнительное производство.

После возбуждения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем должнице было вручено требование об освобождении земельного участка и дан срок для добровольного исполнения. Женщина самостоятельно убирать торговые павильоны не стала. Судебному приставу-исполнителю, чтобы побудить должницу исполнитель решение суда, пришлось вынести в отношении нее постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 000 рублей.

Несмотря на примененные меры, предпринимательница к демонтажу так и не приступила. В результате обязанности по освобождению земельного участка приняла на себя администрация города. Под надзором сотрудников Службы павильоны, находящиеся на городской улице незаконно, были демонтированы.