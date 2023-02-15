Тольяттинские полицейские задержали двух братьев, которые находились в федеральном розыске

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Мужчины уклонились от административного надзора и были объявлены в федеральный розыск УФСИН России по Самарской области.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по г.Тольятти во дворе многоэтажного дома, расположенного на улице Свердлова в Автозаводском районе города, обратили внимание на двух мужчин, которые увидев полицейских, попытались скрыться, но после непродолжительной погони были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для установления личности.

Сотрудники полиции проверили мужчин по учетам и установили, что они – родные братья, жители Тольятти 1989 и 1991 годов рождения, состоят на административном учете после отбытия наказаний в местах лишения свободы за имущественные преступления, и в настоящий момент находятся в федеральном розыске за уклонение от назначенного судами административного надзора.

Тольяттинские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанных.