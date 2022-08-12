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Тольяттинские полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП

12 августа 2022 20:56
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На улице Поберы насмерть разбился мотоциклист после столкновения с Грантой.

Сегодня, 12 августа,  в 15:40, водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомобилем Гранта, государственные регистрационные знаки также устанавливаются, двигаясь по улице Победы в направлении улицы Чапаева, в районе дома 29 при перестроении допустил столкновение с мотоциклом Сузуки под управлением водителя, 1993 года рождения,  двигавшимся в попутном направлении. От столкновения водитель мотоцикла Сузуки упал на проезжую часть встречного направления, где на него допустил наезд автомобиль Форд Гэлэкси под управлением водителя, 1967 года рождения, движущийся во встречном направлении. Водитель мотоцикла Сузуки погиб на месте ДТП. 

Водитель автомобиля Гранта  с места ДТП скрылся.

В настоящее время сотрудниками ГИБДД Тольятти проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя и поиску автомобиля Гранты белого цвета, с чёрными бамперами, с характерными повреждениями передней левой двери и переднего левого крыла.

Всех очевидцев данного происшествия, а также тех, кто располагает какой-либо информациией о данном автомобиле и его водителе, просьба незамедлительно сообщить информацию в ГИБДД Тольятти по телефонам: 93-60-50, 22-80-05,  по тел. 020 (102) в любом регионе России или обратиться по адресу: г. Тольятти, ул. Льва Толстого, 39, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   pxhere

Теги: ДТП

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