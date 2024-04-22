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Тольяттинская автомобилистка водила машину "под кайфом"

22 апреля 2024 10:45
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Тольяттинская автомобилистка водила машину "под кайфом"

2 апреля текущего года в три часа ночи инспекторы ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Тольятти, находясь на маршруте патрулирования возле д.62 А на ул. Свердлова, для проверки документов остановили автомобиль Lada Kalina, под управлением 38-летней жительницы Ставропольского района.

Поведение водителя во время административной процедуры не соответствовало обстановке: была излишне заторможена и не предоставила удостоверение на право управления транспортным средством.

Госавтоинспекторы отстранили женщину от управления автомобилем. Медицинское освидетельствование техническим устройством «Юпитер» не показало наличия содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе, превышающим допустимую норму. Полицейские, предположили наличие у водителя наркотического опьянения и предложили задержанной проехать в наркологический диспансер, на что жительница села Подстепки ответила категорическим отказом. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимую женщину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», госавтоинспекторы выяснили, что в январе и феврале текущего года задержанная уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные правонарушения. Суд дважды назначал ей наказание  в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишал права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Теги: ДТП

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