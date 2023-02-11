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Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 32 иностранных граждан

11 февраля 2023 11:26
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Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 32 иностранных граждан

В Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная жительница 1950 года рождения в период с августа по сентябрь 2022 года незаконно поставила на миграционный учет 32 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая   неоднократно предупреждалась   сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее не привлекалась к уголовной ответственности. 

Задержанная признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 3 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП по Центральному  району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы   возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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