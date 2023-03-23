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Тольяттинка незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан

23 марта 2023 10:31
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незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан

Участковые уполномоченные отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местная  жительница  1992  года рождения в  середине февраля  незаконно поставила на миграционный учет 20 иностранных граждан по месту проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными полиции проведен осмотр помещения, опрошены соседи подозреваемой. Установлено, что двухкомнатная квартира не предназначена для проживания такого количества жителей.

Подозреваемая неоднократно предупреждалась   сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон.

По информации полицейских, женщина официально не трудоустроена, ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. 

Задержанная   признала вину в содеянном в полном объеме и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение.

Отделом дознания ОП по Центральному  району Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местной жительницы  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

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