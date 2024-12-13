Тольяттинка незаконно наняла мигрантов на работу в павильон

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Судебные приставы Комсомольского района г. Тольятти приостановили деятельность торговой точки на 30 суток за несоблюдение законодательства в области трудовых отношений с мигрантами.

Индивидуальный предприниматель из Автограда нанял на работу в свой рыбный павильон в качестве продавца женщину, не имеющую постоянного гражданства и разрешения на осуществление трудовой деятельности в России. Судом мужчина был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 18.17 КоАП РФ. За нарушение законодательства ему было назначено наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти.

В связи с тем, что исполнительный документ подлежал немедленному исполнению, сразу же после возбуждения производства судебный пристав осуществил выезд по местонахождению торговой точки и в присутствии понятых опечатал двери помещения. Индивидуального предпринимателя предупредили об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований решения суда и судебного пристава.

Теперь до момента истечения срока приостановки работы павильона сотрудником органов принудительного исполнения будут регулярно проводится проверки сохранности пломб.