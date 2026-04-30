В Самарском политехе проведут редизайн магистерских программ

Преподаватели Самарского политеха стали победителями грантового конкурса фонда Владимира Потанина. Доцент кафедры «Градостроительство» Анна Адонина, заведующий кафедрой «Автоматизация и управление технологическими процессами» Сергей Сусарев и доцент высшей биотехнологической школы Анастасия Кабанова получили гранты на трансформацию образовательных программ.

Современное образование сталкивается с разрывом между академическими знаниями и стремительно меняющимися требованиями индустрии. Архитекторам уже недостаточно классического проектирования – в условиях цифровой экономики и импортозамещения рынок ждёт от них владения нейросетями и BIM-технологиями. Инженерам-проектировщикам систем безопасности необходимо учитывать растущие беспилотные угрозы, а биотехнологи остро нуждаются в навыках работы с живыми клетками для тестирования лекарств и генной инженерии.

Каждый из победителей подошёл к решению проблемы комплексно.

Анна Адонина намерена превратить дисциплину «Градостроительное проектирование» в «живую лабораторию». Вместо классических лекций магистранты будут работать над реальными кейсами развития территорий Самарской области, используя современные ИТ-инструменты: нейросети для поиска новых архитектурных форм, алгоритмизацию проектного мышления и BIM-технологии для создания цифровых двойников проектируемых объектов.

«Мы стараемся создать среду, где академические знания и колоссальный практический опыт соединяются с цифровой энергией молодых архитекторов. Это позволит нашим выпускникам быть не просто проектировщиками, а визионерами, готовыми к вызовам цифровой экономики», – отмечает Анна Адонина.

Сергей Сусарев в рамках гранта планирует внедрить в существующую дисциплину «Обеспечение безопасности сложных инфраструктурных объектов» два новых модуля «Противодействие беспилотным угрозам» и «Интеллектуальная пожарная безопасность».

«Конкурсы, подобные этому, имеют огромное значение для развития магистерских программ в вузах, – подчёркивает Сергей Сусарев, – Они позволяют не просто обновлять содержание дисциплин, но и выводить их на принципиально новый уровень, соответствующий вызовам времени».

Анастасия Кабанова модернизирует дисциплину «Методологические основы исследований в биотехнологии», в рамках которой студенты смогут освоить принципы подбора клеточных линий, познакомятся с навыками выделения клеток из живых объектов и научатся применять методики оценки токсичности веществ на клеточных культурах.

«Клетки стали неотъемлемой частью современной биотехнологии. Например, новые лекарства тестируют на токсичность на клетках: это обязательный этап доклинических испытаний. Кроме того, клеточные линии используются для терапии многих генетических заболеваний и в генной инженерии», – поясняет Анастасия Кабанова.