Минфин Самарской области провёл расширенную коллегию: в фокусе - сбалансированность бюджета

Состоялось расширенное заседание коллегии министерства финансов Самарской области. Второй год подряд по инициативе регионального минфина коллегия собирается в расширенном формате: более 300 участников - главы муниципалитетов, руководители финансовых органов, представители Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области, контрольно-счётных органов - обсудили ключевые вопросы бюджетной политики региона.

Открывая заседание, первый заместитель губернатора Самарской области - председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов обозначил главные приоритеты: «Задачи, на которые нас ориентируют Президент России, Правительство страны и наш губернатор, - это обеление экономики, капитализация территорий, повышение эффективности бюджетных расходов. И надо понимать, что именно сегодня каждый бюджетный рубль должен работать на улучшение качества жизни нашего населения».

На заседании были рассмотрены итоги исполнения бюджетов за 2025 год, планы по обеспечению сбалансированности областного и местных бюджетов на 2026 год, вопросы мобилизации доходов, обеления экономики, капитализации территорий, предоставления межбюджетных трансфертов, а также организации контрольной деятельности и мониторинга работы муниципальных образований.

С основным докладом выступила заместитель председателя Правительства Самарской области - министр финансов Самарской области Ольга Собещанская. Она отметила, что бюджет 2025 года был непростым, но сбалансированным. Ситуацию с исполнением местных бюджетов по итогам года можно охарактеризовать как стабильную: собственные доходы выросли на 6 млрд рублей (+10% по сравнению с 2024 годом), региональная поддержка увеличилась на 5,6 млрд рублей (+9%), остатки на счетах муниципальных образований на конец года составили порядка 6 млрд рублей. Это позволило сформировать определённую подушку безопасности для начала работы в 2026 году и при грамотной взвешенной бюджетной политике позволит пройти непростой год, сохраняя финансовую устойчивость и выполняя все поставленные задачи.

Самарская область - регион с высоким индустриальным, кадровым и научным потенциалом. Промышленный потенциал области считается одним из крупнейших в России: авиакосмический кластер, автомобилестроение, нефтепереработка и химия. Область является донором федерального бюджета и входит в десятку крупнейших регионов по объёму наполняемости доходов. В 2025 году в федеральный бюджет было перечислено 951 млрд рублей.

Ольга Собещанская подчеркнула: «Сегодня ключевой задачей финансиста является сохранение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетов, а также повышение эффективности расходов. Главным инструментом для этого являются наши внутренние резервы и внутренняя трансформация экономических и управленческих процессов. На это направлены поручения Президента и губернатора».

В поддержку федеральных решений по поручению губернатора в 2025 году создана межведомственная комиссия по мобилизации доходов консолидированного бюджета, утверждён план по оздоровлению финансов, подписан Указ Губернатора по бюджетной консолидации. Аналогичные меры приняты и в муниципалитетах.

«В этом году мы актуализировали планы работы, планируем повысить бюджетные поступления по отдельным направлениям. Это связано с реализацией плана приватизации, с погашением налоговой и неналоговой задолженности в бюджеты, с вовлечением в налоговый оборот объектов земельно-имущественного комплекса. Большая работа по мобилизации доходов ведётся на местах», — сказала министр финансов.

Свой доклад также представил руководитель УФНС России по Самарской области Кирилл Князев в своём выступлении он обозначил основные мероприятия, необходимые для наполняемости консолидированного бюджета и снижения долга: активизация работы межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате и нелегальной занятости, контроль за физическими показателями и соблюдением критериев применения специальных налоговых режимов, инвентаризация объектов имущественной собственности и налоговых льгот.

«Налоговые поступления - важнейший источник формирования доходной части бюджета. В 2026 году перед нами стоит задача - исполнение параметров бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также поиск источников дополнительных доходов», - отметил Кирилл Князев.

Расширенная коллегия министерства финансов Самарской области стала площадкой для обмена опытом и координации усилий всех участников бюджетного процесса. Свои рекомендации и предложения в формате докладов представили Счётная палата Самарской области, Комитет по финансовому контролю Самарской области и министерство имущественных отношений Самарской области.

Совместная работа региональных и муниципальных властей, налоговых и контрольных органов направлена на обеспечение финансовой устойчивости региона и повышение качества жизни жителей Самарской области.