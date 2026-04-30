В Самаре нашли живым пропавшего накануне восьмилетнего мальчика

Восьмилетний мальчик, который накануне пропал в Самаре, найден живым. Об этом сообщает региональное отделение поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

"Поиск завершен, <…> найден, жив! Спасибо всем, кто принял участие в поиске!" - говорится в сообщении.

В ГУ МВД России по региону добавили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ребенок вышел из дома в Красноглинском районе Самары в среду около 17:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) на прогулку и не вернулся. На розыск несовершеннолетнего были ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы, волонтеры.