Минприроды: в 2027 году будет легализован сбор редких грибов

В России с 1 сентября 2027 года сбор некоторых видов грибов станет возможным только через разрешение на портале «Госуслуги». Инициатива рассматривается по приказу Минприроды РФ.

«В России могут перевести оформление разрешений на сбор редких грибов и растений, включая сыроежку золотистую и черный трюфель, в электронный формат через портал „Госуслуги“», — пишет Life.ru. Речь идет о сборе грибов, включенных в Красную книгу.

Миколог Никита Комиссаров отметил, что новый проект является способом легализовать сбор для научных и образовательных целей. Для получения разрешения необходимо подать заявку на портале — срок ее рассмотрения составит 15 дней. За сбор краснокнижных грибов без разрешения предусмотрена уголовная ответственность — штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет, пишет 360.ru.