Концерт фольклорной музыки пройдет в Музее-галерее «Заварка» 1 мая

1 мая (пятница) в 18.00 в «Заварке» пройдет концерт самарского фольклорного ансамбля «Вечора» (6+).

Народные и застольные песни – не просто набор слов и мелодий. В них скрыта мудрость веков и душа народа. Это живое дыхание прошлого, передаваемое из поколения в поколение. В них поется о горе и радости, о любви и разлуке, о труде и отдыхе, о борьбе за справедливость.

«К сожалению, сегодня такая музыка звучит все реже, – объясняют организаторы мероприятия. – Однако не стоит забывать о своих корнях. Ведь, как говорил Максим Горький, «не зная прошлого, невозможно понять настоящее и предвидеть будущее». Мы хотим вернуть народные песни в нашу жизнь. Пусть они звучат в домах, на праздниках, в кругу семьи и друзей. Пусть они напоминают о том, кто мы есть, откуда мы родом, и к чему мы стремимся».

Участники ансамбля «Вечора», которые занимаются изучением и сохранением традиций Самарского края, исполнят русские народные песни, в том числе собранные в ходе экспедиций коллектива. На концерте прозвучат композиции, в сюжете которых переплетаются различные мотивы.