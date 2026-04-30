Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ-2026

Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к участникам экзамена и их вещам.

При срабатывании металлоискателя организатор предложит школьникам добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. При отказе сделать это участников не допустят в пункт проведения ЕГЭ.

Тех, кто нарушит правила, смогут повторно допустить к сдаче экзамена в резервные сроки только по решению председателя ГЭК, пояснили в Рособрнадзоре.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.