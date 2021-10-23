Тольяттинка дала отпор мошенникам и сохранила потерпевшей 1,8 млн рублей

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В Управление МВД России по городу Тольятти по инициативе представителей Общественного совета была приглашена местная жительница. В рамках акции «Им благодарна полиция», проводимой уже не первый год, начальник территориального ОВД полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вручил сотруднице одного из банков Екатерине Юрасовой благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и грамотные действия, благодаря которым удалось предотвратить хищение крупной денежной суммы у 48-летней тольяттинки.

В октябре текущего года в дежурную часть отдела полиции №24 УМВД по г. Тольятти позвонила сотрудница офиса банка, расположенного в Центральном районе города. По словам Екатерины Юрьевны, женщина, пришедшая в банк, попросила оказать содействие в переводе более 1 800 000 рублей. Внимательно выслушав клиентку, Юрасова выяснила, что обратившейся в банк женщине позвонил «представитель» службы безопасности и сообщил, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на ее имя. И для того чтобы предотвратить незаконные действия тольяттинку убедили в необходимости самостоятельно оформит онлайн – кредит на туже сумму, потом обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.

Сотрудница банка убедила женщину не совершать никаких финансовых операций и сообщить о произошедшем в полицию. Благодаря бдительности работника банка, попытка мошеннических действий была пресечена.

Полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил девушку за внимательное отношение и активную гражданскую позицию.

«В случае, если вам звонят из банка и убеждают «сохранить» свои сбережения от мошенников, знайте, тот, кто звонит вам – и есть мошенник, немедленно прервите разговор и сообщите об этом в финансово-кредитное учреждение и в полицию. Обратиться нужно в ближайший отдел полиции или по телефону 112», – пользуясь, случаем напомнил представитель Общественного совета при УМВД России по г. Тольятти Николай Шахов, который также присутствовал на встрече.