Я нашел ошибку
Главные новости:
Путин отметил, что руководство страны занимается развитием Дальнего Востока с начала 2000-х годов, а более активная работа началась после 2013 года.
Владимир Путин заявил о важности Дальнего Востока и Арктики для будущего России
Метель при видимости 500-1000 м. На дорогах местами снежные заносы.
15 января в Самарской области ожидается усиление ветра, метель
Под утро в Самарской области температура воздуха упала почти до -40
Под утро в Самарской области температура воздуха упала почти до -40
Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн
Умер поэт и публицист Лев Рубинштейн
Новогодние корпоративы резко подорожали
Новогодние корпоративы резко подорожали
В Тольятти водитель перевернул машину в кювет
В Тольятти водитель перевернул машину в кювет
Пожилая сызранка оставила карту в магазине и лишилась ее и денег
Пожилая сызранка оставила карту в магазине и лишилась ее и денег
Wildberries начнет с 15 января выдавать компенсации продавцам, чей товар сгорел на складе
Wildberries начнет с 15 января выдавать компенсации продавцам, чей товар сгорел на складе
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.13
-1.26
EUR 96.75
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттинец Владимир Шешенин второй раз подряд стал победителем «Гонки чемпионов»
Самарская областная библиотека приглашает посетить выставку, посвященную изобретателям блокадного Ленинграда
В СОУНБ подготовили для самарцев особенную выставку литературы и документов «Во имя жизни: изобретатели блокадного Ленинграда»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Тольяттинец поссорился с женой и испортил машину тестя

14 января 2024 11:50
220
Тольяттинец поссорился с женой и испортил машину тестя

В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя о  повреждении легкового автомобиля.

Прибывшим на место происшествия полицейским мужчина 1967 года рождения пояснил, что его зять в ходе конфликта нанес повреждения его автомобилю – на водительской двери имеются вмятины.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили заявителя – и возможных очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения, провели обход прилегающей территории.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого и установили, что причиной повреждения автомобиля стал конфликт  с женой, когда мужчина пришел к ее родителям чтобы поговорить с женщиной, она отказалась. По словам подозреваемого в порыве эмоциональных переживаний причинил ущерб автомобилю тестя. 

Согласно представленным потерпевшим документам, противоправными действиями жителя Тольятти ему причинен ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя 1985 года рождения возбуждено уголовное  дело 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства.
14 января 2024  11:23
Продолжается отбор общественных пространств для Всероссийского онлайн-голосования за новые объекты благоустройства
243
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
13 января 2024  13:47
Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года
710
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
13 января 2024  10:53
Дмитрий Азаров обратился к сотрудникам самарских СМИ по случаю Дня российской печати
723
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
13 января 2024  10:10
Сегодня отмечают День Самарской Губернии
789
В Самаре стартовал первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в следующем году
12 января 2024  13:30
В Самаре стартовал первый этап отбора общественных территорий для благоустройства в следующем году
616
Весь список