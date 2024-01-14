Тольяттинец поссорился с женой и испортил машину тестя

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В полицию Тольятти поступило сообщение от местного жителя о повреждении легкового автомобиля.

Прибывшим на место происшествия полицейским мужчина 1967 года рождения пояснил, что его зять в ходе конфликта нанес повреждения его автомобилю – на водительской двери имеются вмятины.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, опросили заявителя – и возможных очевидцев произошедшего, изъяли и просмотрели видеозаписи с камер наружного наблюдения, провели обход прилегающей территории.

Полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого и установили, что причиной повреждения автомобиля стал конфликт с женой, когда мужчина пришел к ее родителям чтобы поговорить с женщиной, она отказалась. По словам подозреваемого в порыве эмоциональных переживаний причинил ущерб автомобилю тестя.

Согласно представленным потерпевшим документам, противоправными действиями жителя Тольятти ему причинен ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя 1985 года рождения возбуждено уголовное дело