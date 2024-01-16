Тольяттинец освободил незаконно занимаемый участок от торгового киоска

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Индивидуальный предприниматель из г. Тольятти после расторжения договора аренды с местной администрацией своевременно не освободил земельный участок. Снести находящийся там торговый объект удалось после вмешательства судебных приставов Автозаводского района.

На участке, арендованном ранее у администрации, был возведен торговый павильон. После истечения срока договора аренды новый собственник торгового объекта не продлил его. Пользоваться земельным участком он продолжил как и прежде. Суд признал участок незаконно занятым и обязал мужчину освободить его от несезонного торгового объекта.

Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти. Судебный пристав-исполнитель ознакомил мужчину с требованиями исполнительного документа, уведомив, что исполнение решения суда в добровольный срок позволит избежать мер принудительного воздействия.

Мужчина не выполнил возложенные на него судом обязательства. В отношении него было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы страны.

Данная мера побудила жителя г. Тольятти приступить к освобождению земельного участка. Осуществленная судебным приставом проверка подтвердила факт исполнения решения суда. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.