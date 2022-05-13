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Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 39 иностранных граждан

13 мая 2022 10:28
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Тольяттинец незаконно поставил на миграционный учет 39 иностранных граждан

В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских, местный житель 1975 года рождения в январе текущего года незаконно поставил на миграционный учет 39 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Центральном районе Тольятти, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но не сделав должных выводов, преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее  уже  привлекался к уголовной ответственности за незаконное образование юридического лица.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение в размере свыше 4 тысяч рублей. 

Отделом дознания ОП № 24 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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