Тольяттинец не желал делиться жилплощадью с бывшей женой и сменил замки на дверях

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В Автозаводской районный суд г. Тольятти обратилась местная жительница с иском об устранении препятствий в пользовании жилым помещением. После развода бывший муж категорически не соглашался предоставлять женщине доступ в четырехкомнатную квартиру, даже сменил замки и отказался выдавать ключи. Рассмотрев материалы дела, суд обязал мужчину не препятствовать бывшей жене в пользовании недвижимостью и передать ей дополнительный комплект ключей от дома. Экс-супруг пообещал беспрепятственно предоставить экземпляр ключей женщине. Однако свое обещание мужчина не сдержал.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. Сотрудником Службы был осуществлен выход по адресу должника, который был уведомлен о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и предупрежден о необходимости исполнить возложенные обязательства в отведенный по закону срок. В противном случае неисполнение судебного решения влечет за собой привлечение к административной ответственности.

Несмотря на обязательство, мужчина уклонялся от исполнения решения суда и принципиально не хотел делиться жилплощадью с бывшей супругой, которая также является собственницей жилого помещения. Судебные приставы ограничили должника в праве выезда из страны, а также вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В результате примененных мер, мужчина осознал, что решение суда все же придется исполнить, а его принципиальность только усугубит ситуацию. Должник передал бывшей супруге ключи от квартиры.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.