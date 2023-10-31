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Тольяттинец купил нарисованные права за 15 тысяч рублей

31 октября 2023 09:58
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Тольяттинец купил нарисованные права за 15 тысяч рублей

По результатам исследования установлено, что документ напечатан на принтере и заламинирован.

В середине октября на посту КПП «Рубеж» по улице Магистральной города Тольятти сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль Hyundai Grand.

В ходе административной процедуры водитель 1994 года рождения предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников Госавтоинспекции сомнение в его подлинности.

Инспекторы изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, т.е. имеет признаки подделки.

По данным полицейских, задержанный ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет за 15 тысяч рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принудительных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года.

Теги: БДД

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