Тигр напал на рабочего-лесозаготовщика в Хабаровском крае

77

Тигр напал на рабочего в Хабаровском крае вследствие тяжелой болезни животного. Об этом 30 марта рассказал «Известиям» начальник управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак.

По его словам, нападение на человека стало следствием болезни, так как такое поведение тигра неестественно.

По словам специалиста, хищник напал на лесозаготовщика 28 марта, в тот же день его отловили охотоведы Хабаровского края.

«Хищник не ушел с деляны, так как был критически истощен», — пояснил Колпак.

Животное 29 марта привезли в Центр реабилитации диких животных недалеко от села Алексеевка Приморского края. Однако тигр умер, так как был истощен и сильно болен. Причины смерти хищника установит экспертиза.

Тигр напал на человека 28 марта на территории делянки лесозаготовителей в 40 км от поселка Мухен района имени Лазо. Как сообщил источник «Известий», пострадавшему экстренно ампутировали руку, так как она была разорвана хищником.

Фото: ru.freepik.com