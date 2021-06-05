Теплоход «Барракуда» затонул в Волге в районе острова Поджабный

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"В 11.10 в ЦУКС Самарской области поступило сообщение о том, что при буксировке земснаряда произошло затопление речного теплохода «Барракуда» в реке Волга в районе острова Поджабный в Самарском районе Самары", - говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС СО.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

Для обследования акватории Волги к месту направлены специалисты ПСС СО и Центра ГИМС Самарской области.

На движение судов данное происшествие не влияет.

С теплохода были спасены четыре человека экипажа.

Проводится проверка в связи с происшествием.

Фото: скриншот видео