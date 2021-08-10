Самарцы заняли плавающую в реке косулю

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Дикие животные в Самарской области, как и люди, страдают от жары и не прочь освежиться в водоеме. Жители Самары в одной из социальных сетей в понедельник, 9 августа, поделились видео. На кадрах – плавающая в Волге косуля.

Сообщается, что видео было снято на пляже в районе Восьмой просеки. Дикое животное плавало около берега, недалеко от людей, и сначала умилило отдыхающих.

«Ах, ты карасавчик!» - восторгались косулей самарцы.

Но потом косуля резво выскочила из воды и помчалась в сторону загорающих. Проскакав по их вещам и изрядно напугав, она убежала от людей.

А в Тольятти спасли ежа. Он провалился в яму, из которой достать его не могли жители. Поэтому они обратились за помощью в МЧС. Спасатели помогли попавшему в затруднительное положение ежу и отпустили на волю, пишет ГТРК Самара.

Видео: t.me/Самара№1

Фото: скрин видео