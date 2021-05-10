Салют в честь Дня Победы в Самаре стал самым длительным и зрелищным за все годы его проведения

80

Артиллеристы 2-й общевойсковой армии совместно с администрацией Самарской области провели в Самаре масштабное светопреставление, посвящённое 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Салют впервые длился 20 минут, вместо 12-15 минут.

В небо было выпущено почти в два раза больше фейерверков, чем в предыдущие годы.

Для проведения салюта были привлечены 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ» 2-й

общевойсковой армии.

Они были размещены на трех баржах, которые стояли на реке Волге перед четвёртой набережной Самары, передает пресс-служба ЦВО.

Видео смотрите здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО