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Салют в честь Дня Победы в Самаре стал самым длительным и зрелищным за все годы его проведения

10 мая 2021 01:18
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В небо было выпущено почти в два раза больше фейерверков, чем в предыдущие годы.

Артиллеристы 2-й общевойсковой армии совместно с администрацией Самарской области провели в Самаре масштабное светопреставление, посвящённое 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Салют впервые длился 20 минут, вместо 12-15 минут.

В небо было выпущено почти в два раза больше фейерверков, чем в предыдущие годы.

Для проведения салюта были привлечены 122-мм орудия Д-30 и салютные установки 2А85 на базе автомобиля «КАМАЗ» 2-й 

общевойсковой армии.

Они были размещены на трех баржах, которые стояли на реке Волге перед четвёртой набережной Самары, передает пресс-служба ЦВО.

Видео смотрите здесь.

 

Фото:   пресс-служба ЦВО

Теги: Волга День Победы салют

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