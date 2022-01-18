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Тело женщины нашли при тушении крупного пожара на Барбошиной поляне в Самаре

18 января 2022 14:01
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Тело женщины нашли при тушении крупного пожара на Барбошиной поляне в Самаре

Во вторник, 18 января, примерно в 2:43 произошел пожар на Барбошиной поляне, 6-я линия, 62. На месте происшествия горели частный дом и баня, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 200 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
На борьбу с огнем был направлен 31 человек, в том числе семь звеньев газодымозащитной службы.

Пожар удалось ликвидировать в 4:24.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при тушении было обнаружено тело 36-летней женщины.

Обстоятельства гибели женщины выясняются. Также устанавливаются причина пожара и причиненный им ущерб, пишет Волга Ньюс.

Теги: Пожар ЧП

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