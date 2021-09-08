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В Новокуйбышевске на пожаре погибла пожилая женщина

8 сентября 2021 13:02
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В Новокуйбышевске на пожаре погибла пожилая женщина

Ранним утром в среду, 8 сентября, в Новокуйбышевске на улице Победы 7а произошел пожар. На 3 этаже жилого дома загорелся балкон квартиры. Шокирующие кадры появились в социальных сетях.

Судя по кадру, огонь заполонил всю площадь балкона и жилого помещения. Из-за густого дыма с трудом удается разглядеть окна соседних квартир. 

Как сообщили очевидцы, возгорание произошло в 5:45 утра, а уже в 6:00 его удалось потушить. К несчастью, на балконе погибла пожилая женщина. 

Подробностей произошедшего и официальных комментариев по факту ЧП пока не поступало, пишет ГТРК Самара.

Теги: пожар ЧП

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