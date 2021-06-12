На трассе в Самарской области сгорела фура

— Пожарные работали слаженно, в 11:32 огонь удалось потушить. К счастью, никто не пострадал. На месте работают три единицы техники и восемь специалистов пожарных расчетов, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

По словам пожарных, автомобиль загорелся во время движения, пишет 63.ру.

Фото: Дмитрий Христолюбов / Vk.com