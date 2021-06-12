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На трассе в Самарской области сгорела фура

12 июня 2021 13:45
93
На трассе в Самарской области сгорела фура

В Самарской области загорелся грузовой автомобиль MAN с полуприцепом. Происшествие случилось на 964-м километре трассы М5. Огонь вспыхнул в кабине водителя в 11:09.

— Пожарные работали слаженно, в 11:32 огонь удалось потушить. К счастью, никто не пострадал. На месте работают три единицы техники и восемь специалистов пожарных расчетов, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивень.

По словам пожарных, автомобиль загорелся во время движения, пишет 63.ру.

Фото: Дмитрий Христолюбов / Vk.com

Теги: возгорание пожар ЧП

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