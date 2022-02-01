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Сызранские полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

1 февраля 2022 11:08
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Сызранские полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

В январе текущего года командир 1-го отделения 1-го мобильного взвода отдельной роты ППСП МУ МВД России «Сызранское» старший сержант полиции Евгения Тарасова и стажер по должности полицейского Александр Каверин несли службу в здании автовокзала. Они обратили внимание на мужчину, который нарушал общественный порядок. Увидев полицейских, нарушитель попытался скрыться, но после непродолжительной погони был задержан около здания автовокзала.

При проверке документов, удостоверяющих личность задержанного, сотрудники полиции обратили внимание на внешность нарушителя. Он был похож на злоумышленника, который находится в розыске. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отделе полиции установили личность правонарушителя. Выяснилось, что он ранее неоднократно судим, в том числе за преступление, предусмотренное ч. 1 ст.161 УК РФ «Грабеж», а в настоящий момент находится в федеральном розыске за совершение кражи. Розыск ведет УМВД России по Ульяновской области. Сызранские полицейские связались с инициаторами розыска и передали им задержанного. 

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