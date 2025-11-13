Сызранка нашла телефон и отдала дочери, а та передала подруге

Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранка нашла телефон и отдала дочери, а та передала подруге

13 ноября 2025 10:15
161
Сызранка нашла телефон и отдала дочери, а та передала подруге

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 41-летняя местная жительница, которая сообщила об утрате сотового телефона стоимостью 12 тысяч рублей. Музыкальный работник детского сада предоставила полицейским подтверждающие документы и пояснила, что обнаружила пропажу по пути с работы, находясь в Юго-Западном районе города. Самостоятельные попытки найти телефон не дали результата, и она обратилась за помощью в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» по заявлению женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отделы и подразделения Управления направлены отдельные поручения на розыск подозреваемого и похищенного имущества.

В рамках расследования уголовного дела полицейские отследили маршрут передвижения заявителя, осмотрели место, где предположительно она могла оставить телефон, установили и опросили очевидцев происшествия, проверили возможные места сбыта похищенного.

Проведя комплекс специальных технических мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что в разыскиваемый телефон вставлена сим‑карта, оформленная на 17‑летнюю студентку одного из городских образовательных учреждений. В присутствии законных представителей девушка пояснила, что мобильный аппарат получила во временное пользование от подруги, и предоставила о ней необходимые сведения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники опросили указанную девушку и ее мать – ранее судимую за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков местную жительницу 1976 года рождения.

Женщина пояснила сотрудникам полиции, что нашла телефон на улице и, осознавая противоправность своих деяний, не приняла мер к установлению владельца - решила использовать мобильный аппарат в личных целях.

В ходе допроса подозреваемая сообщила, что сразу избавилась от сим‑карты, принадлежавшей законному владельцу, а впоследствии передала телефон своей дочери, которая, в свою очередь, отдала его подруге.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Похищенное имущество изъято следователем и возвращено потерпевшей.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
186
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
489
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
478
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
522
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
462
Весь список