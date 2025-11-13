Сызранка нашла телефон и отдала дочери, а та передала подруге

161

В дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратилась 41-летняя местная жительница, которая сообщила об утрате сотового телефона стоимостью 12 тысяч рублей. Музыкальный работник детского сада предоставила полицейским подтверждающие документы и пояснила, что обнаружила пропажу по пути с работы, находясь в Юго-Западном районе города. Самостоятельные попытки найти телефон не дали результата, и она обратилась за помощью в полицию.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» по заявлению женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», в отделы и подразделения Управления направлены отдельные поручения на розыск подозреваемого и похищенного имущества.

В рамках расследования уголовного дела полицейские отследили маршрут передвижения заявителя, осмотрели место, где предположительно она могла оставить телефон, установили и опросили очевидцев происшествия, проверили возможные места сбыта похищенного.

Проведя комплекс специальных технических мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили, что в разыскиваемый телефон вставлена сим‑карта, оформленная на 17‑летнюю студентку одного из городских образовательных учреждений. В присутствии законных представителей девушка пояснила, что мобильный аппарат получила во временное пользование от подруги, и предоставила о ней необходимые сведения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники опросили указанную девушку и ее мать – ранее судимую за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков местную жительницу 1976 года рождения.

Женщина пояснила сотрудникам полиции, что нашла телефон на улице и, осознавая противоправность своих деяний, не приняла мер к установлению владельца - решила использовать мобильный аппарат в личных целях.

В ходе допроса подозреваемая сообщила, что сразу избавилась от сим‑карты, принадлежавшей законному владельцу, а впоследствии передала телефон своей дочери, которая, в свою очередь, отдала его подруге.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего. Похищенное имущество изъято следователем и возвращено потерпевшей.