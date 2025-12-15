Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота

Два самарских предприятия — производители маломерных судов «ВИКТОРИ БОАТС» и «А2» — успешно завершили первый этап реализации федерального проекта «Производительность труда».

Благодаря поддержке Регионального центра компетенций (РЦК) предприятия увеличили эффективность производства, что позволит ускорить выпуск востребованной продукции для рыболовства, туризма и отдыха, способствуя импортозамещению в стратегически важной отрасли.

Оба предприятия продолжают работу в рамках федерального проекта, планируя распространить успешные практики на другие участки производства. Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Узнать подробности и присоединиться к проекту можно на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф