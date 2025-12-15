Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер проанализировал потребительские привычки клиентов старше 55 лет и изучил динамику их онлайн-заказов. Оказалось, что доля таких покупателей в сервисе выросла на 20% за год.

Онлайн-покупки для россиян старшего возраста постепенно становятся таким же привычным форматом, как поход в магазин у дома. Эта тенденция прослеживается во всех регионах страны. В основном заказы оформляют в первой половине дня, и чаще всего это делают женщины.

Также Купер изучил, что покупают люди старшего возраста. В корзине у этого сегмента аудитории обычно овощи, а именно — картофель, лук и морковь — а также яйца и сезонные продукты. Кроме того, у покупателей старше 55 пользуются популярностью продукты с пометкой «без сахара», здоровое питание и товары для дома.

Наибольшая доля заказов (31%) приходится на Москву. На втором месте — Санкт-Петербург (7%), а тройку лидеров замыкает Московская область с долей 5%. Также в топ-5 регионов вошли Краснодарский край и Свердловская область с долями по 4%.

«Пользователи старше 55 лет сегодня становятся все более уверенными онлайн-покупателями. Эта аудитория все чаще делает заказы регулярно, а не время от времени — и это показывает, что доставка превращается для них из разовых экспериментов в устойчивую привычку, которая упрощает быт», — отмечает Николай Бруяка, директор по развитию E-grocery & Non-food «Купер».



Примечательно, что в Москве клиенты старше 55 лет чаще заказывают свежие овощи, а в Дагестане — товары для животных, причем в три раза больше, чем в среднем по России. Пенсионеры из Кабардино-Балкарии в 1,7 раза чаще чем в среднем покупают в сервисе товары категории «Красота и здоровье». А в заказах из Сахалина значительно выше доля продуктов питания — 93%. Там чаще других покупают овощные консервы и соленья (7%), а также полуфабрикаты — в частности, пельмени, манты и вареники (3,5%).