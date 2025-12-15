Я нашел ошибку
Главные новости:
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Главному порталу страны сегодня 16 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
Самарские судостроительные предприятия нарастили производительность в рамках нацпроекта, укрепляя потенциал отечественного маломерного флота
продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
Продажи костюмов Деда Мороза в Самаре выросли в 2,5 раза
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
На торгах можно приобрести 24 земельных участка в Самарской области
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Если приняли решение навсегда отказаться от курения
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Жительницы Самары планируют потратить на бьюти-процедуры на новогодних праздниках в среднем 8 200 рублей
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.73
0.39
EUR 93.56
0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Джедаи на почтовой службе: в Самаре откроется выставка марок с персонажами культовых киносаг
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет

33
Самарцам рассказали, как меняются онлайн-привычки покупателей старше 55 лет

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер проанализировал потребительские привычки клиентов старше 55 лет и изучил динамику их онлайн-заказов. Оказалось, что доля таких покупателей в сервисе выросла на 20% за год. 
Онлайн-покупки для россиян старшего возраста постепенно становятся таким же привычным форматом, как поход в магазин у дома. Эта тенденция прослеживается во всех регионах страны. В основном заказы оформляют в первой половине дня, и чаще всего это делают женщины.
Также Купер изучил, что покупают люди старшего возраста. В корзине у этого сегмента аудитории обычно овощи, а именно — картофель, лук и морковь — а также яйца и сезонные продукты. Кроме того, у покупателей старше 55 пользуются популярностью продукты с пометкой «без сахара», здоровое питание и товары для дома.
Наибольшая доля заказов (31%) приходится на Москву. На втором месте — Санкт-Петербург (7%), а тройку лидеров замыкает Московская область с долей 5%. Также в топ-5 регионов вошли Краснодарский край и Свердловская область с долями по 4%. 
«Пользователи старше 55 лет сегодня становятся все более уверенными онлайн-покупателями. Эта аудитория все чаще делает заказы регулярно, а не время от времени — и это показывает, что доставка превращается для них из разовых экспериментов в устойчивую привычку, которая упрощает быт», — отмечает Николай Бруяка, директор по развитию E-grocery & Non-food «Купер». 


Примечательно, что в Москве клиенты старше 55 лет чаще заказывают свежие овощи, а в Дагестане — товары для животных, причем в три раза больше, чем в среднем по России. Пенсионеры из Кабардино-Балкарии в 1,7 раза чаще чем в среднем покупают в сервисе товары категории «Красота и здоровье». А в заказах из Сахалина значительно выше доля продуктов питания — 93%. Там чаще других покупают овощные консервы и соленья (7%), а также полуфабрикаты — в частности, пельмени, манты и вареники (3,5%).

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
15 декабря 2025  12:15
Главой Куйбышевского района Самары назначен Алексей Пугачев
134
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
15 декабря 2025  10:47
15 декабря в Самарской области ввели ограничение движения еще на одной трассе
186
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели.
15 декабря 2025  10:16
Дорожные службы в Самаре перешли на усиленный режим работы из-за сильного снегопада и метели
161
Дежурные бригады готовятся к оперативному устранению возможных аварий в ночные часы.
14 декабря 2025  19:15
В Самарской области прошел оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада и аварийных отключений электроснабжения 
528
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
14 декабря 2025  11:12
В Самаре стартует культурно-просветительский проект «Интерактивный трамвай»
494
Весь список