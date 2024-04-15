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Сызранец украл не пристегнутый велосипед

15 апреля 2024 09:56
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Сызранец украл не пристегнутый велосипед

В июне прошлого года к сотрудникам патрульно-постовой службы МУ МВД России «Сызранское», находившимся на маршруте патрулирования, обратился за помощью местный житель 1987 года рождения, который сообщил,  что из подъезда дома по ул. Профсоюзной похищен его велосипед.

Так же мужчина сообщил полицейским, что двухколесное транспортное средство хранилось на лестничной площадке без какого – либо запорного устройства и предоставил полицейским подробное описание похищенного имущества. Сотрудники полиции доложили о происшествии следственно-оперативной группе и передали информацию через дежурную часть ближайшим автопатрулям.

Через несколько часов  внимание патрульных привлек мужчина, который рядом с собой катил велосипед, по приметам схожий с похищенным. Объяснить, кому принадлежит двухколесное транспортное средство, он не смог и, вместе с велосипедом, был доставлен в территориальный отдел внутренних дел для установления личности и дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанный местный житель 1974 года рождения не имеющий постоянного источника дохода, ранее неоднократно судимый, в том числе и за кражи, признался в хищении чужого имущества и пояснил, что планировал продать похищенный велосипед, но не сумел довести преступный умысел до конца, так как был оперативно задержан сотрудниками ППСП.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское»  50-летнему сызранцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).  Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Похищенное имущество возвращено владельцу.

Сотрудники полиции призывают граждан  принимать все необходимые меры для сохранности своего имущества и  не оставлять двухколесные транспортные средства без присмотра.

 

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