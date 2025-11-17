Сызранец после отбытия наказания за оборот наркотиков продолжил вести противоправную деятельность

106

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств 33-летний местный житель после отбытия наказания на путь исправления не встал и продолжает вести противоправную деятельность, употребляя запрещенные вещества.

При проверке поступивших сведений сотрудники полиции, получив соответствующее решение суда, осуществили осмотр квартиры в доме по ул. Астраханской города Сызрани, в которой проживает мужчина. В присутствии понятых в помещении оперуполномоченные обнаружили и изъяли свертки с порошкообразным веществом. Жителя Сызрани для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции. Задержанный пояснил полицейским, что в свертках находится запрещенное вещество, которое он приобрел через сеть Интернет для собственного употребления.

Изъятое полицейские направили в экспертно-криминалистический отдел ГУ МВД России по Самарской области. Исследование подтвердило: злоумышленник хранил дома наркотическую смесь с производной N-метилэфедрона в крупном размере.

Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и устанавливать канал поступления в город запрещенного вещества.

Сотрудники полиции призывают граждан сообщать об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ круглосуточно по телефонам дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 (846) 921-22-22, 8 (846) 921-22-23 или по номеру «102», а также обратившись в территориальные органы внутренних дел.