Сызранец поймал странную рыбу

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Мужчина засомневался, можно ли употреблять такой улов в пищу.

Житель Сызрани Иван поделился в сети кадрами необычного улова, назвав пост «Exclusive рыбалка». Черные и склизкие существа очень напоминают змей, а коллеги по цеху сравнили добычу с «чужими» - героями одноименного популярного научно-фантастического фильма ужасов. Известно, что диковинную рыбу мужчина выловил 3 февраля в водоеме около села Репьевка Новоспасского района. - Первый раз таких рыбин достаю из проруби. Говорят, они очень вкусные, но я не уверен, что их можно употреблять в пищу. Мерзость какая-то! Они даже на ощупь противные. Думал-думал, да и выпустил обратно, - признается Иван.

На самом же деле, рыба называется вьюн. Это пресноводный речной обитатель класса лучепёрых отряда карпообразных. Такое название рыба получила, так как у нее есть определенная особенность – извиваться подобно змее. К слову, сызранцы выразили свое удивление, сказав о том, что «сто лет не видели таких существ», пишет КТВ-Луч.



