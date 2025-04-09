Сызранец оговорил приятеля, чтобы не признаваться в продаже телефона

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В полицию за помощью обратился 45-летний житель города Сызрань. Мужчина сообщил полицейским, что у него похитили сотовый телефон и оценил материальный ущерб на сумму 7 000 рублей.

При обращении в полицию заявителя в установленном законом порядке предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Из опроса местного жителя следовало, что в краже телефона он подозревает своего приятеля, с которым распивал спиртное. По его словам, гаджет пропал сразу после застолья. Потерпевший с уверенностью назвал адрес, где может находиться предполагаемый злоумышленник. Вскоре знакомого заявителя полицейские доставили в МУ МВД России «Сызранское» для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции восстановили всю картину произошедшего.

По данным следствия, друзья вместе распивали спиртное, когда оно закончилось, то решили заложить в ломбард телефон, а на вырученные деньги продолжить веселье.

Так как при себе паспорт был только у приятеля заявителя, то и залоговые документы оформлялись на его имя.

В ходе дополнительного опроса «потерпевший» мужчина признался полицейским, что ему стыдно признаться родственникам, что продал телефон за 3 000 рублей, чтобы купить спиртное. Поэтому он решил оговорить приятеля.

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя 1980 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления» расследовано и вместе с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в суд для принятия решения по существу.