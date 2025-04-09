Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре легковушка столкнулась с машиной "скорой помощи"
В Самаре легковушка столкнулась с машиной "скорой помощи"
Через 10 дней в Самаре стартует Суперфинал «КЭС-баскета»
Через 10 дней в Самаре стартует Суперфинал «КЭС-баскета»
Прокуратура Самары контролирует приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние
Прокуратура Самары контролирует приведение улично-дорожной сети города в нормативное состояние
Сызранка пострадала от нападения девушек-грабительниц
Сызранка пострадала от нападения девушек-грабительниц
Молодежка Народного Фронта приглашает самарцев на субботник, приуроченный ко Дню космонавтики
Молодежка Народного Фронта приглашает самарцев на субботник, приуроченный ко Дню космонавтики
Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»
Самарский производственный холдинг офсетной листовой печати присоединился к федеральному проекту «Производительность труда»
Сызранец оговорил приятеля, чтобы не признаваться в продаже телефона
Сызранец оговорил приятеля, чтобы не признаваться в продаже телефона
Почти половина (49%) россиян связаны со сферой торговли
Почти половина (49%) россиян связаны со сферой торговли
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.46
-0.73
EUR 93.78
-0.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
«Чистый город»: 12 апреля в Сквере Мичурина состоится субботник 
Для юных самарцев в музее "Заварка" пройдет мастер-класс от мастерской «Столярник»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Сызранец оговорил приятеля, чтобы не признаваться в продаже телефона

9 апреля 2025 13:36
81
Сызранец оговорил приятеля, чтобы не признаваться в продаже телефона

В полицию за помощью обратился 45-летний житель города Сызрань. Мужчина сообщил полицейским, что у него похитили сотовый телефон и оценил материальный ущерб на сумму 7 000 рублей.

При обращении в полицию заявителя в установленном законом порядке предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления.

Из опроса местного жителя следовало, что в краже телефона он подозревает своего приятеля, с которым распивал спиртное. По его словам, гаджет пропал сразу после застолья. Потерпевший с уверенностью назвал адрес, где может находиться предполагаемый злоумышленник. Вскоре знакомого заявителя полицейские доставили в МУ МВД России «Сызранское» для дальнейшего разбирательства.

Сотрудники полиции восстановили всю картину произошедшего.
По данным следствия, друзья вместе распивали спиртное, когда оно закончилось, то решили заложить в ломбард телефон, а на вырученные деньги продолжить веселье. 

Так как при себе паспорт был только у приятеля заявителя, то и залоговые документы оформлялись на его имя.

В ходе дополнительного опроса «потерпевший» мужчина признался полицейским, что ему стыдно признаться родственникам, что продал телефон за 3 000 рублей, чтобы купить спиртное. Поэтому он решил оговорить приятеля.   

В настоящее время следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя 1980 года рождения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления» расследовано и вместе с обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в суд для принятия решения по существу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
9 апреля 2025  12:35
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
140
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
423
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
906
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
7 апреля 2025  11:57
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
499
Сегодня православные отмечают Благовещение
7 апреля 2025  10:22
Сегодня православные отмечают Благовещение
445
Весь список