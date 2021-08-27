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Сызранец незаконно застрелил лося в Шигонском районе

27 августа 2021 13:14
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Сызранец незаконно застрелил лося в Шигонском районе

Поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению 47-летнего жителя Сызранского района, пенсионера МВД России, в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства).  

Гр. Т. обвинялся в том, что 16.11.2020 в лесном массиве квартала № 85 охотучастка № 4 Львовского участкового лесничества Шигонского района Самарской области, выследил самца лося и застрелил его из карабина «Вепрь-1В», причинив охотничьим ресурсам Самарской области крупный ущерб на сумму 80000 рублей.

В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120000 рублей.

Орудие преступления –карабин «Вепрь-1В» конфискован в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: Pixabay.com

Теги: лось незаконная охота прокуратура

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