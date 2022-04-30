Сызранец незаконно ловил рыбу сетью

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По данным полицейских, в начале апреля житель Сызрани 1977 года рождения при помощи запрещенного орудия лова - кастинговой сети осуществлял незаконный вылов рыбы на реке Уса в 200 метрах от села Усинское. Ущерб, причинённый государству, составил 1 500 рублей.

Буквально через неделю, чуть ниже по течению, в 400 метрах от села Усинское, полицейскими в ходе совместных рейдовых мероприятий с сотрудниками Средневолжского территориального управления Росрыболовства был задержан местный житель 1969 года рождения, который так же осуществлял незаконный вылов рыбы при помощи рыболовных сетей. Ущерб, причинённый государству, составил 6 250 рублей.

Задержанные не стали отрицать своей вины и признались в содеянном. В ходе осмотра места происшествия незаконный улов был изъят и возвращен в естественную среду обитания. По данным сотрудников полиции оба подозреваемых в настоящее время нигде не работают, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Вв отношении мужчин возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.