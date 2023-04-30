Сызранец напугал соседей коробкой с проводами

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В начале апреля в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение от жительницы одного из многоквартирных домов по ул. Звездной о том, что в подъезде на лестничной площадке между 1 и 2 этажами она обнаружила коробку, с торчащими проводами. Пенсионерка сообщила о находке в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно – оперативная группа и сотрудники специальных служб. Полицейские с применением технических средств провели обследование жилого дома и прилегающей территории. Предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, не обнаружили. Эвакуация жильцов не потребовалась. С места происшествия изъята картонная коробка с находящимися в ней элементами питания (батарейки типа АА) и электрокабелем питания мобильного телефона.

Специалистами криминалистического центра ГУ МВД России по Самарской области по результатам проведенных исследований изъятых с места происшествия следов, установлено, что злоумышленником, оставившем коробку является жилец одной квартир подъезда. Комплексная дактилоскопическая и биологическая экспертизы показали наличие его ДНК не только на внешней стороне коробки, но и внутри её – на проводах и батарейках. Мужчина 1988 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса задержанный в содеянном сознался и рассказал полицейским, что таким образом хотел приструнить с соседей, с которыми он неоднократно вступал в перепалку. По данным сотрудников полиции подозреваемый без постоянного источника дохода, ранее был судим за кражу.

Отделом дознания МУ МВД России «Сызранское» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей либо ограничением свободы на срок до трех лет. Расследование продолжается. Подозреваемому избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники полиции незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.