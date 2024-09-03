Сухая трава: в Безенчукском районе ликвидировали пожар на площади 700 кв. метров

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2 сентября в 12 часов 14 минут на пункт связи поступило сообщение о том, что вблизи сельского поселения Звезда Безенчукского района отдельными очагами горит сухая трава.



По прибытии на место пожара было установлено, что горит сухая трава на площади 700 квадратных метров.

В 13 часов 10 минут пожар был локализован, в 19 часов 35 минут – полностью ликвидирован.

На тушение пожара был подан 1 ствол «Б» и 3 ранцевых огнетушителя.

Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: в случае обнаружения пожара звоните по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"