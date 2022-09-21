Судебные приставы в Самаре приостановили работу детского аттракциона

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За неуведомление УВМ ГУ МВД России по Самарской области о заключении трудового договора с иностранным гражданином, судебные приставы приостановили работу детского аттракциона.

Сотрудниками Министерства внутренних дел было установлено, что за работу одного из аттракционов в Ленинском районе г. Самары отвечает иностранный гражданин. При этом владелец заключил с мужчиной трудовой договор, а соответствующие органы не уведомил.

Рассмотрев дело об административном правонарушении по ч.3 ст.18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства», суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности аттракциона на 14 суток. Соответствующий исполнительный документ был направлен на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары.

Судебным приставом-исполнителем осуществлен выезд по месту нахождения объекта. Аттракцион опечатали. Деятельность объекта приостановлена на 14 суток.