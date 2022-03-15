Судебные приставы Самарской области помогли женщине  защитить свои права от коллекторов

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Они не только досаждали телефонными звонками, но вводили женщину в заблуждение. За незаконные действия микрофинансовая организация оштрафована.

В Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поступило обращение от женщины, в котором содержались сведения о нарушении микрофинансовой компанией требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Женщина заявила, что коллекторы, разговаривая по телефону, хамят ей, более того, звонки от них поступают до поздней ночи, в том числе и в выходные дни. Назойливые сотрудники компании отправляли по адресу проживания женщины уведомления, в которых грозили заявителю о применении в отношении нее мер административного и уголовно-процессуального воздействия, тем самым вводя ее в заблуждение. В ходе проверки также установлено, что в уведомлениях организацией не указаны данные, которые обязательны при обращении к должнику, а именно: регистрационный номер, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, сведения о структуре просроченной задолженности. Данный факт противоречит п.1 и 4 ч.7 ст. 7 «Условия осуществления отдельных способов взаимодействия с должником» Федерального закона №230-ФЗ.

В результате проведенной проверки и принятых мер должностными лицами отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, в отношении микрофинансовой организации возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении организации назначено наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Столкнувшись с проблемой взаимодействия с «коллекторами» и микрофинансовыми организациями, жители региона всегда могут обратиться в Управление ФССП России по Самарской области. Жалобу можно направить почтовой связью по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, 17 или с помощью Интернет-приемной на сайте УФССП России по Самарской области. Также обратиться в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности можно по телефону: 8 (846) 266-62-35.