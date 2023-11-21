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Судебные приставы помогли жителю Безенчука получить компенсацию за залитую соседями квартиру

21 ноября 2023 13:35
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Судебные приставы помогли жителю Безенчука получить компенсацию за залитую соседями квартиру

В пользу жителя п. Безенчука судебные приставы взыскали с ответственной за ремонт кровли организации возмещение материального ущерба.

Житель Самарской области обратился в суд с исковым заявление в адрес организации, ответственной за ремонт многоквартирного дома в п. Безенчук. Причиной стал тот факт, что квартиру, принадлежащую мужчине и находящуюся на последнем этаже многоквартирного дома, при выпадении осадков неоднократно затапливало. Собственник жилого помещения жаловался на неисправность кровли, но результатов его жалобы не давали. В результате на стенах и потолке во всей квартире появились разводы, повреждения покрытий и грибок.

Суд удовлетворил требования заявителя и вынес решение о возмещении причиненного ущерба. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Безенчукского района Самарской области.

В рамках исполнительного производства  сотрудником Службы были вынесены постановления о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащих ему транспортных средств и взыскании исполнительского сбора в размере 10 тысяч рублей. Также судебный пристав-исполнитель направил в кредитные организации постановления об обращении взыскания на находящиеся в них денежные средства должника.

В результате принятых сотрудником Службы мер жителю п. Безенчук компенсирован материальный ущерб в размере 145 тысяч рублей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

 

Теги: Судебные приставы

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