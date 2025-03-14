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Судебные приставы помогли взыскать материальный ущерб в 1 млн рублей с самарца

14 марта 2025 11:56
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Судебные приставы помогли взыскать материальный ущерб в 1 млн рублей с самарца

Судебные приставы Волжского района Самарской области взыскали с жителя г. Самары 1 миллион рублей в счет компенсации материального ущерба, причиненного внесением недостоверных сведений в табель рабочего времени.

Четыре сотрудника по инициативе своего начальника были освобождены от исполнения трудовых обязанностей. Однако в табелях рабочего времени содержались обратные сведения, согласно которым каждый из сотрудников трудился в соответствии с положенным графиком. Несколько лет начальник «покрывал» своих подчиненных, продолжавших по-прежнему получать заработную плату. Ущерб, причиненный сотрудником работодателю, составил сотни тысяч рублей.  Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст.285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и обязал выплатить работодателю 1 миллион компенсации материального ущерба.

В отделении судебных приставов Волжского района Самарской области в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство. Судебным приставом предпринят комплекс мер по взысканию задолженности: направлены запросы в регистрирующие органы, наложены аресты на денежные средства, находящиеся в банках. Кроме того, вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 70 тысяч рублей.

В результате принятых мер денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет отделения и уже перечислены взыскателю. Исполнительное производство окончено.

Теги: Судебные приставы

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